بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الممثل الأمريكي توم كروز، تغريدة عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الإعلان عن الكشف الأثري عن 12 مومياء بسراديب مقبرة فرعونية بمحافظة المنيا.

واستعرض الإعلامي عمرو أديب تدوينة "كروز" خلال استضافته وزير الآثار خالد العناني ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم السبت.

وقال أديب: "هذه أكبر دعاية مجانية لمصر، أن ينشر الممثل العالمي توم كروز تلك التدوينة عبر حسابه الشخصي الذي يتابعه 6.6 مليون شخص حول العالم".

" style="color:rgb(92,92,92);font-family:Arial;font-size:18px;line-height:27px;" width="480">

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads