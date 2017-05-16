بالصور || العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة للصين من كارثة

سمر العشري

ضطر قائد طائرة مصر للطيران المتجهة، اليوم الإثنين، إلى بكين للعودة من ممر الإقلاع بمطار القاهرة بعد حدوث حريق وتلفيات شديدة بأحد محركاتها وتم غلق الممر لفترة لإزالة مخلفات الحريق وتغيير الطائرة بأخرى، واستأنفت رحلتها بعد تأخير ثلاث ساعات والبدء في تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 955 للإقلاع إلى العاصمة الصينية بكين فوجئ بحدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة وهى من طراز إيرباص 330 وتم الإطفاء الذاتى وتبين حدوث تلفيات فى المحرك وهو من طراز رولزرويس وسقوط بعض المخلفات على الممر 05C.

وأضافت المصادر أنه تم إنزال الركاب وعددهم 211 راكبا إلى صالة الترانزيت وسحب الطائرة من الممر الذى تم غلقه لحين تنظيفه وبدأ فريق فنى مع خبراء تحقيق حوادث الطيران فى فحص المحرك للوقوف على سبب الحريق وتم تغيير الطائرة بأخرى استأنفت رحلتها بكل الركاب بعد تأخير حوالى ثلاث ساعات.

المصدر : صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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