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بالصور || العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة للصين من كارثة

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بالصور || العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة للصين من كارثة بالصور || العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة للصين من كارثة

ضطر قائد طائرة للطيران المتجهة، اليوم الإثنين، إلى بكين للعودة من ممر الإقلاع بمطار القاهرة بعد حدوث حريق وتلفيات شديدة بأحد محركاتها وتم غلق الممر لفترة لإزالة مخلفات الحريق وتغيير الطائرة بأخرى، واستأنفت رحلتها بعد تأخير ثلاث ساعات والبدء في تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
 
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 955 للإقلاع إلى العاصمة الصينية بكين فوجئ بحدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة وهى من طراز إيرباص 330 وتم الإطفاء الذاتى وتبين حدوث تلفيات فى المحرك وهو من طراز رولزرويس وسقوط بعض المخلفات على الممر 05C.
 
وأضافت المصادر أنه تم إنزال الركاب وعددهم 211 راكبا إلى صالة الترانزيت وسحب الطائرة من الممر الذى تم غلقه لحين تنظيفه وبدأ فريق فنى مع خبراء تحقيق الطيران فى فحص المحرك للوقوف على سبب الحريق وتم تغيير الطائرة بأخرى استأنفت رحلتها بكل الركاب بعد تأخير حوالى ثلاث ساعات.
عودة طائرة الصين من الممر بسبب حريق بأحد محركاتها..صور
عودة طائرة الصين من الممر بسبب حريق بأحد محركاتها..صور
عودة طائرة الصين من الممر بسبب حريق بأحد محركاتها..صور
 
 
 
المصدر : صدي البلد

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