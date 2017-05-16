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شاهد| «السد العالي» يهدد كهربا على الهواء.. وموقف محرج للاعب الاتحاد

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شاهد| «السد العالي» يهدد كهربا على الهواء.. وموقف محرج للاعب الاتحاد شاهد| «السد العالي» يهدد كهربا على الهواء.. وموقف محرج للاعب الاتحاد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، مقطع نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من لقاء عصام الحضري، لاعب الوطني، مع الإعلامية منى الشاذلي، وجاء الفيديو بعنوان «الحضري يهدد كهربا بموقف الفلوس، وكهربا يرد لأ بقولك إيه».

وداعب «الحضري»، خلال لقائه محمود كهربا لاعب المنتخب الوطني أثناء مداخلة هاتفية قائلًا: «خليك معايا استنى يا ابني، أحكي على موقف الفلوس وأنا داخل عندك»، فيما رد كهربا بأسلوب كوميدي قائلًا:«لأ بقولك إيه روق أعصابك».

 

جدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لبرنامج «منى الشاذلي» طرحت الفيديو كنوع من المداعبة، بعد إتمام خطوبة كهربا على شدوى عصام الحضري، مساء الجمعة الماضي.

 

 

المصدر : مباشر 24

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