أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل

Google+ Print
بالفيديو || طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل بالفيديو || طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل

روت الطفلة ياسمين، 10 سنوات، بمحافظة البحيرة- تفاصيل قيام بائع بالاعتداء الجنسي عليها، قائلة: «دخلت أحد المحال علشان أشرب مية، وفوجئت أثناء وجودي في المحل، بقيام صاحب المحل بإغلاق الباب».
 
وبكت الطفلة، خلال التقرير المذاع ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك، على اللي إنت عملته فيا».
 
وتابعت: «فوجئت بصاحب المحل يقوم بتوثيق يدي من الخلف، ووضع يده على فمي، وقام بضربي بعصا، حتى فوجئت به عاريا من الملابس، وقام بخلع ملابسي كلها، واعتدى عليا جنسيا».
 
وأضافت: «المتهم قام بوضع كتر على رقبتي، وهددني بالقتل؛ لعدم افتضاح أمره».

 

 
 
المصدر : فيتو
 
 
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
شاهد بالفيديو .. شاب يرفض استلام جثة والده: «مش فاضي.. ادفنوه في مقابر الصدقة»

شاهد بالفيديو .. شاب يرفض استلام جثة والده: «مش فاضي.. ادفنوه في مقابر الصدقة»

بالفيديو.. كهربا: أنا تحت أمر الزمالك

بالفيديو.. كهربا: أنا تحت أمر الزمالك

عاجل بالفيديو || حريق ضخم بمجمع الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقوات المسلحة تدفع بطائرات إطفاء للسيطرة على الحريق بجانب 12 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية

عاجل بالفيديو || حريق ضخم بمجمع الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقوات المسلحة تدفع بطائرات إطفاء للسيطرة على الحريق بجانب 12 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية

بالفيديو || البشير : " صابرون علي مصر رغم احتلالهم أراضينا "

بالفيديو || البشير : " صابرون علي مصر رغم احتلالهم أراضينا "