بالفيديو || طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل

سمر العشري

روت الطفلة ياسمين، 10 سنوات، بمحافظة البحيرة- تفاصيل قيام بائع بالاعتداء الجنسي عليها، قائلة: «دخلت أحد المحال علشان أشرب مية، وفوجئت أثناء وجودي في المحل، بقيام صاحب المحل بإغلاق الباب».

وبكت الطفلة، خلال التقرير المذاع ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك، على اللي إنت عملته فيا».

وتابعت: «فوجئت بصاحب المحل يقوم بتوثيق يدي من الخلف، ووضع يده على فمي، وقام بضربي بعصا، حتى فوجئت به عاريا من الملابس، وقام بخلع ملابسي كلها، واعتدى عليا جنسيا».

وأضافت: «المتهم قام بوضع كتر على رقبتي، وهددني بالقتل؛ لعدم افتضاح أمره».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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