شاهد| وصلة رقص للميس الحديدي وزوجها تثير ضجة على «فيسبوك»

شيماء مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، مقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «هنا العاصمة» برفقة عدد من الإعلاميين والمشاهير.

ووفقًا لما ورد في الفيديو، فقد ظهرت الإعلامية لميس الحديدي برفقة زوجها الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «كل يوم»، والمذاع عبر فضائية «ON E» حيث أديا وصلة رقص.

وأثار الفيديو ضجة بين نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم عمرو أديب وزوجته بتناول الخمور وأنهما كانا في حالة سكر تام.

وتبين أن الفيديو تم تصويره في حفل عيد ميلاد الإعلامية الكبيرة، والذي أُقيم وسط حضور كبير من الأصدقاء من الوسط الفنى والإعلامي، وزوجها الإعلامي عمرو أديب.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا من عيد ميلاد الإعلامية الشهيرة، وأمامها «تورتة عيد الميلاد»، التي وضعت عليها صورة لميس مع أبلة فاهتيا.

وجدير بالذكر أن الإعلامية لميس الحديدي تقدم برنامج «هنا العاصمة»، والذي يُعد أحد أبرز البرامج الحوارية التي تُذاع عبر فضائية «CBC»، ويُذاع يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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