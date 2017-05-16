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رجل يقيم مزاد لبيع جسد زوجته.. ومفاجأة مدوية تكشفها الضحية عن ليلة الدخلة

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رجل يقيم مزاد لبيع جسد زوجته.. ومفاجأة مدوية تكشفها الضحية عن ليلة الدخلة رجل يقيم مزاد لبيع جسد زوجته.. ومفاجأة مدوية تكشفها الضحية عن ليلة الدخلة

شهدت محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة إحدى أغرب قضايا الطلاق للضرر، حيث اتهمت سيدة زوجها بتقديمها لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.

بدأت القصة حسبما روتها الفتاة «هدى. أ»، والبالغة من العمر 16 عامًا بزواجها من «طارق. ع»، والذي يكبرها بسنوات ليست كبيرة، لتبدأ معاناتها من ليلة الدخلة، حيث استغلها زوجها وبدأ يستخدم جسدها كوسيلة للبيع والشراء مقابل جنيهات عبر مزاد يقيمه يوميًا للمدمنين.

 

عاشت «هدى» 5 سنوات في عذاب مع زوجها إلى أن أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طلبت فيها الطلاق للضرر.

وقالت هدى: «تزوجته وكنت أظن أن الحظ ابتسم أخيرًا لكن ما خفي كان رهيبًا، فالطفلة التي تربت على السمع والطاعة وجدت نفسها في ليلة “دخلتها” مع رجل غير زوجها مطلوب أن تعاشره جنسيًا، ووقتها علمت بأنني وقعت في مصيدة واكتشفت الحقيقة المرة فأنا أباع وأشترى في مزاد للمدمنين وزوجي يقبض الثمن».

 

المصدر : مباشر 24

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