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«البشير» يصدم المصريين بتصريحات جديدة بشأن «حلايب وشلاتين»

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«البشير» يصدم المصريين بتصريحات جديدة بشأن «حلايب وشلاتين» «البشير» يصدم المصريين بتصريحات جديدة بشأن «حلايب وشلاتين»

فجر الزعيم السوداني عمر البشير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث هاجم المصرية زاعمًا أن بلاده «تتحلى بالصبر إزاء رغم احتلالها أراض سودانية».

ووفقًا لما ذكرته قناة «الجزيرة» القطرية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، قال البشير إن بلاده لم تقم بأي إساءة إلى مصر رغم «احتلال» مصر جزءا من الأراضي السودانية، لكنه لم يسمي هذا الجزء خلال المقابلة التي زعمت الفضائية أنها ستبثها لاحقًا.

 

وتزعم السودان احتلال مصر لمنطقة مثلث حلايب الحدودي، فيما تعتبر مصر المنطقة أراض مصرية تقع داخل حدودها.

وأضاف البشير أن الإعلام المصري العام والخاص يعمل على الإساءة إلى السودان، وأن بلاده مع ذلك تصبر على هذه المعاملة لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدا.

وتابع الرئيس السوداني قائلا «مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي شرخ في هذه العلاقات هو خصم للاثنين، وهو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة».

وغي نهاية الحوار نفى الرئيس السوداني ما يتردد عن إقامة قاعدة أمريكية على أرض السودان. وأثنى البشير على رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية طلبت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

 

المصدر : مباشر 24

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