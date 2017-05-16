بالفيديو || مفاجآت هزت الرأي العام بقضية رشوة مجلس الدولة .. وبطلة الجنس تكشف المستور

سمر العشري

قضية هزت الرأي العام، حيث إن المتهمين يتقلدون مناصب مهمة في الدولة، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالفساد والرشوة وجرائم جنسية أيضا.

وقائع المحاكمة

وفجرت المتهمة بتقديم الرشاوى الجنسية عدة مفاجآت في أولى جلسات محاكمتها، والتي استغرقت ساعة وربع الساعة تقريبا، ووصل لقفص الاتهام المتهم الأول جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومدحت عبد الصبور زوج المتهمة "رباب أحمد" بطلة المكالمات الجنسية، وتأخر في الوصول من محبسه المتهم الرابع محمد أحمد شرف الدين، ليصل قبل بدء الجلسة بدقائق محدودة.

أزمة دخول

تسببت المتهمة "رباب أحمد" منذ لحظة دخولها قاعة المحكمة في أزمة لحرس المحكمة والقوة الأمنية، وذلك لأن دخولها لقفص الاتهام سيعرضها لمقابلة زوجها، والذي من المؤكد أنه سيعتدي عليها بالضرب، وسمح لها الأمن بالجلوس وسط الحاضرين بالجلسة، وحاولت التخفي من كاميرات الصحافة، وظلت تردد: "عيالي.. عاوزة عيالي".

بداية الجلسة

بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالرشوة الكبرى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وائل شلبي، واستمعت المحكمة خلالها مرافعة النيابة التي احتوت على أمر الإحالة الذي تضمن الاتهامات الموجهة للمتهمين.

اللبان ينكر

واجهت محكمة جنايات القاهرة، جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، و3 آخرين، بالاتهامات ورد قائلا: "كل الاتهامات دى ماحصلتش" مضيفا أنه متضرر من الحبس الانفرادي ويتعرّض لمعاملة غير آدمية، وطلب زيارة أسرته وقال: "أنا راجل مريض بالسكر".

بطلة الرشوة الجنسية

واعترفت "رباب" المتهمة الثانية، بتقديم 15 ألف جنيه كرشوة مالية، كما اعترفت بتقديم رشاوى جنسية للمتهم الأول والمتوفي وائل شلبي لإرساء المناقصة رقم 8 لسنة 2016-2017 لزوجها بالمخالفة للقانون، ومعاشرته على سبيل الرشوة الجنسية قائلة للمحكمة "معترفة بالاتهامات جميعها المنسوبة إليّ".

كما اعترف المتهم الثالث "مدحت عبد الصبور" بجميع الاتهامات المنسوبة إليه، فيما عدا الرشوة الجنسية المقدمة من زوجته، وقال إنه حرّك دعوى جنائية ضد زوجته يتهمها بالزنا واعترف المتهم الرابع بالواقعة، وقال إنه لا يعلم بأن المستشار وائل شلبي ضمن طالبي الرشوة.

أحراز القضية

تضمنت أحراز القضية، 13 حرزا، جميعها مظروفات والمظروف الأول متوسط الحجم بيج اللون، وتبين للمحكمة بأن الأوراق بداخله مطابقة لما هو مدون على المظروف، ومظروف آخر مدون عليه صورة طبق الأصل من فواتير من شركات تعاملت مع مجلس الدولة وصورة طبق الأصل من فواتير تعامل شركة الخلود "محل الاتهام"، ومظروف كبير الحجم بيج اللون أيضا، بداخله مستندات متعلقة بالمناقصة بعدما تأكدت المحكمة من سلامة الأختام والمظروفات.

2300 جنيه معاش

طالب المدعي بالحق المدنى بقضية الرشوة الكبري، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين برشوة مجلس الدولة، بأنه يتضرر من قرار التحفظ على أموال المستشار وائل شلبي، وقال إن معاش زوجة "شلبى" 2300 جنيه، وأنها لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة ويحتاج إلى أموال كثيرة للإنفاق عليه، وعقّب ممثل النيابة أن أمر التحفظ يأتي بسبب العدوان على المال العام.

وبعد انتهاء الجلسة قال جمال اللبان داخل قفص الاتهام: "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ما عملتش حاجة"، لتفجر رباب مفاجأة جديدة قائلة: "كل دا بسبب جوزي، كان عارف وشجعني! عايزة أشوف عيالي".

أمر الإحالة

يذكر أن المتهم الأول و3 متهمين آخرين وهم "رباب أحمد عبد الخالق"، و"مدحت عبد الصبور"، و"محمد أحمد شرف الدين"، حضروا وقائع أولى جلسات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى"، رشوة مجلس الدولة، وأحال النائب العام نبيل صادق، جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مشتريات مجلس الدولة لمحكمة الجنايات في اتهامهم بتلقي رشوة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قبل وقت سابق تجديد حبس جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام أمر بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads