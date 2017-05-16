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بالفيديو || مقتل نور حفيده الزعيم محمد فريد في حادث سيارة وهروب القاتل

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بالفيديو || مقتل نور حفيده الزعيم محمد فريد في حادث سيارة وهروب القاتل بالفيديو || مقتل نور حفيده الزعيم محمد فريد في حادث سيارة وهروب القاتل

ضحية جديدة من ضحايا الطرق، ولكن تلك المرة لم تكن الحادثة على الطريق السريع، أو تصادم مجموعة سيارات بسبب سوء الطريق، أو خطأ أحد السائقين المتهورين الذي يتسبب في موت العشرات يوميا على الأراضي المصرية، التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في نسب ضحايا حوادث الطرق، تلك القضية تختلف قليلا بجانب أن الفتاة التي ماتت نتيجة الحادث، اكتشف بالصدفة أنها حفيده الزعيم الكبير محمد فريد، الذي ناضل كثير من أجل في بداية القرن الماضي، وإليكم تفاصيل مقتل نور حفيده الزعيم محمد فريد.

تفاصيل مقتل نور حفيده الزعيم محمد فريد

تفصيل القضية عبارة عن شقيقتين تقود أحدهم، وهي مها أحمد وكان معها الفقيدة نور، وخلال سيرهم بالسيارة في طريقهم للعودة للمنزل، وكان ذلك في منطقة شارع التسعين بالتجمع الخامس، وخلال تجاوزها للمطب الصناعي حيث أبطئت سرعتها، وفي تلك اللحظة جاءت سيارة بسرعه جنونية يستحيل  أن يتخيلها أحد، لأن ذلك الشارع ليس مجال للقيادة بسرعة كبيرة كما أن سيارة مها ونور كانت تتجاوز مطب.

لم تكن تتخيل أن تفاجئها سيارة تسقط فوقها، لم يشاهد قائد السيارة الذي كان يتسابق مع قائد سيارة أخرى المطب الذي أمامه، وبسبب السرعة الكبيرة التي كان يقود بها سقط فوق سيارة المجني عليهما، مما تسبب في مقتل نور وهروب القاتل ولقد أمرت نيابة القاهرة بسرعة القبض على مرتكب الحادث، الذي فر هاربا عندما كان الجميع مشغول في إنقاذ الفتيات ولم تصاب مها بجروح كبيرة ولكن نتجه عن الحادث مقتل نور حفيده الزعيم محمد نور لأنها كنت تجلس في المقعد الخلفي مما جعلها تفارق الحياة.

 

 

 

 

المصدر : مصر فايف

 

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