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تفاصيل إلغاء العلمي والأدبي في الثانوية العامة ونظام احتساب الدرجات الجديد ويؤكد سنخرج أجيالاً أكثر ثقافة وعلمًا

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تفاصيل إلغاء العلمي والأدبي في الثانوية العامة ونظام احتساب الدرجات الجديد ويؤكد سنخرج أجيالاً أكثر ثقافة وعلمًا تفاصيل إلغاء العلمي والأدبي في الثانوية العامة ونظام احتساب الدرجات الجديد ويؤكد سنخرج أجيالاً أكثر ثقافة وعلمًا

ما زال الجدل موصولاً حول إلغاء نظام الثانوية والتنسيق ونظام دخول الجامعات والذي سيكون باختبار قدرات، واليوم وفي تفاصيل جديدة لنظام الثانوية الجديدة أكد وزير التعليم على إلغاء نظام العلمي والأدبي.

حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على المجموع الكلي والتراكمى لسنوات الثانوية الثلاث، كما أكد على إلغاء العلمى والأدبى وإلغاء الضغط العصبي على الطالب.

وأشار شوقي خلال لقاءه مع لميس الحديدي، أن النظام الجديد للثانوية العامة سينتج جيلًا أكثر ثقافة وعلمًا وفهماً، وذلك نتيجة عقد عدة مقابلات شخصية مع الطلاب وإجراء امتحانات إلكترونية وتقييم الطالب، وهذا هو نظام القبول في الجامعات

 

المصدر : فايف

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