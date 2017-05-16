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بالفيديو || سر جملة أفقدت المتهمة برشوة "مجلس الدولة" الوعى .. ورئيس المحكمة يتدخل

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بالفيديو || سر جملة أفقدت المتهمة برشوة "مجلس الدولة" الوعى .. ورئيس المحكمة يتدخل بالفيديو || سر جملة أفقدت المتهمة برشوة "مجلس الدولة" الوعى .. ورئيس المحكمة يتدخل

فقدت المتهمة في قضية "الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة، رباب عبدالخالق، الوعى أثناء سماع مرافعة النيابة، ومواجهة النيابة لها، أمام هيئة المحكمة بالدائرة السادسة والعشرين بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي انعقدت بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين.
 
وعندما واجه رئيس النيابة المتهمة، قائلا: "يا أم الصبيين، أيباع العرض والشرف؟، ومواقعتها للمتهم الأول جمال اللبان، بمسكن الزوجية"، رد المتهمة مدحت عبدالصبور "زوج المتهم" من داخل قفص الاتهام: "حسبي الله ونعم الوكيل"، ما أفقد المتهمة الوعى، وأمر رئيس المحكمة بإسعافها.
 
 
المصدر : فايف

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