وزير التموين يحدد مواعيد عمل المخابز فى رمضان ويعلن زيادة أسعار اللحوم والدواجن .. تعرف علي التفاصيل

سمر العشري

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن المواعيد الرسمية التى ستعمل فيها المخابز خلال شهر رمضان الكريم، حيث قرر بأن تعمل المخابز من الساعة العاشرة صباحاً وحتى ما قبل صلاة المغرب بنصف ساعة قبل الإفطار، وأشار بأنه سيتم الاتفاق مع المخابز الراغبة فى مد فترة العمل للفترة المسائية حيث سيتم اختيار مخبز واحد فى كل حى ليعمل فترة ممتدة حتى العشاء.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بأن هناك زيادة فى أسعار اللحوم والدواجن التى سيتم طرحها فى المجمعات الاستهلاكية والأسواق التابعة للقطاع العام خلال شهر رمضان، وأن سيتم طرح الدواجن بسعر 31 جنيه للكيلو، واللحوم المستوردة بسعر 69 جنيه للكيلو، واللحوم الطازجة السودانى بسعر 80 جنيه للكيلو.

وأكد وزير التموين خلال تصريحات تليفزيونية بأنه سيتم تشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والأسواق التابعة للوزارة خلال شهر رمضان، وأن الوزارة تبذل جهداً مضاعفاً لتوفير السلع للناس وأن الأسعار الجديدة التى حددتها الوزارة للحوم والدواجن سيتم العمل بها خلال شهر رمضان وما بعده، وأكد فى نهايه حديثه بأن “أهم حاجة أن السلع تكون موجودة للناس وإن شاء الله رمضان يبقى كريم علينا كلنا”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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