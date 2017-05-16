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الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية اليوم.. سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق التالية

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الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية اليوم.. سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق التالية الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية اليوم.. سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق التالية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد قطاعات كبيرة من الجمهورية تقلبات جوية اليوم الثلاثاء 16 مايو، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ولطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب الجمهورية، والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مصحوبة بسقوط للأمطار، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد نتيجة نشاطها هناك، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، والصغرى 22 درجة، وبالإسكندرية العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

وحذر خبراء الهيئة من تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، في الساعات الأولى من الصباح الباكر على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة هناك.

 

المصدر : فايف

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