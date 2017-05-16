أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في بنك مصر

Google+ Print
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٨١٤ ٥٩.٣٠٦٣ 05/09 1:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٤ 05/09 1:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 05/09 1:00 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 05/09 1:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٩ 05/09 1:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٥٨ ٤.٨١٠٥ 05/09 1:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 05/09 1:00 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٢٣٦٣ ٢٣.٤٣٥٢ 05/09 1:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦٣٧٥ ٢.٦٧٤٢ 05/09 1:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٤٩ ٢.١٠٦٢ 05/09 1:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٣٠٢ ٢.٠٥٦٧ 05/09 1:00 ص
يورو ١٩.٦٢٢٩ ١٩.٨٨٤٨ 05/09 1:00 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٤٣٨ ١٨.٢٨٠٤ 05/09 1:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/09 1:00 ص
ين ياباني ١٥.٨٧٠٩ ١٦.٠٥٠٧ 05/09 1:00 ص
دولار استرالي ١٣.٢٥٩٧ ١٣.٣٩٣٦ 05/09 1:00 ص
دولار كندي ١٣.٠٩٦٥ ١٣.٢٢٢٦ 05/09 1:00 ص

 

المصدر : مصر 365 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك