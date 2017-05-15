مندوب فرنسا: مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن

نيويورك - (أ ش أ):

كشف فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، النقاب عن أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يعدون في الوقت الراهن مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية وتعزيز فعالية العقوبات السابقة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ديلاتر أكد - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - أن بلاده تؤيد اتخاذ رد فعل سريع وقوي وحازم على التجربة التي قامت بها كوريا الشمالية، أمس الأحد، وأطلقت خلالها صاروخًا بالستيًا.

وتابع ديلاتر:"ما أقدمت عليه كوريا الشمالية مؤخرًا يمثل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة والعالم بأسره".