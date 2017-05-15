أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مندوب فرنسا: مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن

Google+ Print
مندوب فرنسا: مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن مندوب فرنسا: مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن

مصراوي Masrawy

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (أ ش أ):

كشف فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، النقاب عن أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يعدون في الوقت الراهن مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد وتعزيز فعالية العقوبات السابقة.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن ديلاتر أكد - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - أن بلاده تؤيد اتخاذ رد فعل سريع وقوي وحازم على التجربة التي قامت بها كوريا الشمالية، أمس الأحد، وأطلقت خلالها صاروخًا بالستيًا.

وتابع ديلاتر:"ما أقدمت عليه كوريا الشمالية مؤخرًا يمثل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة والعالم بأسره".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مندوب فرنسا: مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن

مندوب فرنسا: مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن تواصل تضييق الخناق على كوريا الشمالية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن تواصل تضييق الخناق على كوريا الشمالية

الدفاع الجوي الروسي ترفع حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية‎

الدفاع الجوي الروسي ترفع حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية‎

واشنطن وطوكيو تطلبان اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

واشنطن وطوكيو تطلبان اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية