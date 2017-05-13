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لتجنب الاصابة بالسرطان.. تعرف علي الطريقة الصحية لحفظ الخبز في الفريزر

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لتجنب الاصابة بالسرطان.. تعرف علي الطريقة الصحية لحفظ الخبز في الفريزر لتجنب الاصابة بالسرطان.. تعرف علي الطريقة الصحية لحفظ الخبز في الفريزر

أعلن خبراء التغذية تحذيرهم من تجميد الخبز في الفريزر وفقا لما نشره موقع هافينجتون بوست، ويكمن تحذير الخبراء في التعقيدات التي تمر بها دورة حياة الخبز، فالخبز يتم إنتاجه ساخنا ثم يبرد.

وأشار الخبراء إلى أن الخبز يحتوي على نشويات وهي ساخنة تعيد ترتيب جزيئاتها وسط السخونة الشديدة أثناء عملية الخبز، ثم تخرج من الفرن لتبرد وتعود تلك الجزيئات مرة أخرى إلى ترتيبها الأصلي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تحول الخبز إلى المرحلة الصلبة بالإضافة إلى فقدان النضارة ويليها التعفن، حيث ينشأ الخبز مادة تسمى ” ديوكسين”، وتلك المادة تسبب بمرض السرطان.

وبالطبع تحتاج الكثير من ربات البيوت إلى حفظ الخبز لوقت الحاجة إليه، فالمخابز لن تكون متاحة على مدار اليوم لشراء ما تحتاجه من الخبز الطازج، لذا فلابد من طريقة صحية يمكن من خلالها حفظ الخبز دون التسبب في الإصابة بالأمراض .

الطريقة الصحية لحفظ الخبز

نصح خبراء التغذية بترك الخبز حتى يبرد تماما، ثم يتم وضعه في كيس من البلاستيك أو وعاء محكم الغلق، ثم يوضع في الفريزر ليتم تجميده، وعند الحاجة إلى استخدامه يتم إخراجه من الفريزر ويترك حتى ذوبان الثلج من حوله ثم يعاد تسخينه وتناوله .3

 

 

المصدر : مباشر 24

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