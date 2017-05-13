شاهد || أول فيديو من حفل خطوبة كهربا وشدوي الحضري

سمر العشري

أصبح ارتباط اللاعب المصري محمود كهربا، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، شدوي أبنه السد العالي عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر ووادي دجلة، حديث الساعة في جميع وسائل الإعلام، ونشر الكابتن خالد الغندور، خلال تقديمه برنامج «الكرة في دريم» الذي يتم عرضه على قناة «دريم» أول فيديو من الخطوبة.

حيث احتفل السد العالي، أمس الجمعة بخطوبة أبنته على اللاعب كهربا” في فيلته واقتصر الحفل على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين فقط، وصرحت شدوي في وقت سابق أنها تعرفت على كهربا خلال أحد اللقاءات العائلية ودام بينهما صداقة قوية منذ عده أشهر.

وظهر خلال الفيديو لقطات من حفل الخطوبة، وعلق الكابتن خالد الغندور، مقدما التهاني لحارس المرمي عصام الحضري واللاعب المصري محمود كهربا، متمني لهم التوفيق.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads