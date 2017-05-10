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استنفار أمني كبير بمطار القاهرة والدفع بخبراء المفرقعات وسيارات الإسعاف والمطافي بعد تهديد راكب بتفجير الطائرة

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استنفار أمني كبير بمطار القاهرة والدفع بخبراء المفرقعات وسيارات الإسعاف والمطافي بعد تهديد راكب بتفجير الطائرة استنفار أمني كبير بمطار القاهرة والدفع بخبراء المفرقعات وسيارات الإسعاف والمطافي بعد تهديد راكب بتفجير الطائرة

أعلنت اليوم سلطات مطار القاهرة الدولي رفع حالة الطوارىء في المطار منذ قليل” وذلك بعد تهديد أحد الركاب بتفجير الطائرة القادم عليها، وعلى الفور تمكنت قوات أمن المطار من السيطرة على الوضع والقبض عليه، وتسليمه للجهات الأمنية للخضوع للتحقيق.

حيث أشار مصدر أمني بالمطار من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع ، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة ” فلاي ناس”، حيث طلب فيها استدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة، وعلى الفور هرعت قوات الأمن وخبراء المفرقعات سيارات الإسعاف والمطافي إلى موقع هبوط رقم 17، وتم السماح للطائرة  بالهبوط.

وفور هبوط الطائرة صعدت قوات الأمن على الطائرة وتم القبض على الراكب وتسليمه للجهات المنية من أجل التحقيق معه .

 

 

 

المصدر : فايف

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