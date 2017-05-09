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فيديو.. أمين لرئيس الحكومة: «إنت واكل سد الحنك؟»

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فيديو.. أمين لرئيس الحكومة: «إنت واكل سد الحنك؟» فيديو.. أمين لرئيس الحكومة: «إنت واكل سد الحنك؟»

التحرير

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استنكر الإعلامي تامر أمين، تأجيل إقرار العلاوة الاجتماعية: "أنا بقولكم الحكومة رفضت.. والنواب كانوا مصرين يقروا العلاوة، والحكومة اتصلت بيهم وقالت لهم اهدوا شوية".

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "رئيس الحكومة لازم يخرج ويتكلم مع الناس، هو واكل سد الحنك ليه؟"، موضحا أن الشخص الوحيد الذي يفتح جسورا للتواصل مع المواطنين هو الرئيس عبد الفتاح

وتابع: "الناس يعيشون في جزيرة منفصلة عن جزيرة الحكومة، متابعا: "إمتى آخر مرة ظهر رئيس الحكومة وتكلم؟ محدش يعرف، هو مبيتكلمش نهائي وده مش كويس".

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