حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية



عاطفياً: تعرف جيداً كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة



صحياً: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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