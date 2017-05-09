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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف

عاطفياً: علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل

صحياً: انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

 المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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