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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: يخفف هذا اليوم النمط ويجعلك متكّلاً على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات

عاطفياً: تشعر بالغبطة في هذا اليوم وتهتم بالحبيب او يخفق قلبك وتسمع كلمات الإعجاب والحب

صحياً: أنصح لك البقاء بعيداً عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

 المصدر : ارب حظ

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