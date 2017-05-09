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كيف أحيا عمر علاء مبارك ذكري وفاة شقيقه؟

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كيف أحيا عمر علاء مبارك ذكري وفاة شقيقه؟ كيف أحيا عمر علاء مبارك ذكري وفاة شقيقه؟

يصادف اليوم ذكري وفاة محمد علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحيا عمر علاء مبارك ذكري وفاة شقيقه محمد التي توافق 18 مايو الجاري.

ونشر عمر صورة تعبيريه علي شكل قلب تجمعه بشقيقه الراحل محمد، فى فترة الطفولة، عبر حسابه على موع الصور “إنستجرام”، ، دون أن يعلق بأى كلمة.

توفي محمد علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك في الثانية عشر من عمره، إثر الأزمة الصحية التى تعرض لها فى مايو عام 2009، نقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء العسكرى، وتم إدخاله قسم المخ والأعصاب بالطابق الثانى فور وصوله للمستشفى، وأجريت له أشعة مقطعية لمعرفة ما جرى لرأسه والآلام حتى لقي ربه.

وبعد وفاته لغي الرئيس الأسبق مبارك زيارة كانت مقرره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز الرئيس أوباما بفترة ولايته الأولى، وترددت أنباء عن اكتئاب مبارك لوفاة حفيده لحزنه الشديد عليه.

 

المصدر : مصرفايف

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