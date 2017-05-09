توقف عن استخدام عود تنظيف الإذن حتي لا تجد نفسك بطوارئ المستشفيات

عود تنظيف الأذن كلنا جميعا نستخدمه في مصر لإزالة الشمع الزائد، كما تستخدمه الأم لتنظيف أذن طفلها وصغارها ولا نعلم جميعا مدي خطورة هذه العادة التي اعتدنا عليها منذ قديم الأزل.

فقد نشر موقع “today” أن الكثير من الناس يقومون بتنظيف الأذن بشكل خاطئ وغير أمن، ومنها عود تنظيف الأذن الذي كان سبب في دخول أكثر من 75% إلي مستشفي الطواري، وذلك بسبب انفلات القطنة من العود وبقائها فوق قناه الأذن، أو بسبب طبلة الأذن المثقوبة.

وقد يؤدي الاستهتار ببقاء قطعة القطن داخل الأذن وعدم إخراجها في التسبب في عدة أمراض إلي الدوخة وفقدان السمع ومشاكل بالتوازن، والشلل الوجهي، ونصح بعض الأطباء بعدم القيام بدفع وإدخال الشمع إلي القناة، وأكد أنه يفضل عدم أستخدام العود والاكتفاء فقط بتنظيف الجزء الخارجي للإذن بقطعة قماش مبللة.

المصدر : مصرفايف