شاهد بالصورة.. فتاة منتقبة تثير الجدل في الصعيد وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي لقيامها بأمر غير متوقع

شيماء مصطفى

حالة من الجدل والخلاف، أثارتها صورة لفتاة منتقبه في أحد محافظات الصعيدـ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما قامت به فالبعض اعتبرها جرأة وحرية شخصية ويجب احترام قرارها، والبعض الأخر يري أنها كسرت جميع القواعد ولم تحترم زيها الإسلامي المتدين.

حيث تعود تفاصيل القصة، إلى نشر الصفحة الرسمية مسابقة ملكة جمال الصعيد، خلال بداية فعالياتها منذ أيام، صورة لفتاة منتقبه، والتي تدعي رضوى محمود، وأكدت أنها شاركت في المسابقة، وأضافت الصفحة الرسمية أنها تعد أول فتاة منتقبه تشارك في مسابقة جمال.

لينقسم أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرفها، فمنهم من يري أنها تبحث عن الشهرة، ومنهم يعتقد أن تصرفها غير مناسب لما ترتديه، والبعض أكد أن من الصفات الأساسية في مسابقات الجمال تعتمد على تقييم جمال الوجه والملامح ومدى رشاقة الجسم وكيف سيطبق عليها هذا الشرط، في حين أنه رأي البعض أنها خطوة جريئة منها ويجب أن تحترم عليها لأن المشاركة حق طبيعي لكل الناس.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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