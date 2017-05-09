تعرف على سبب قتل عامل بالمطرية والدته ويعترف ويبلغ رجال الشرطة بنفسه

شيماء مصطفى

جرائم القتل من أبشع أنواع الجرائم التي حرمها الله تعالى، وعندما يتجرد الإنسان من الرحمة والمشاعر الإنسانية فقد بلغ قمة الإجرام، وهذه الجريمة تدمى لها القلوب، وماحدث في المطرية جريمة بشعة حيث قام عامل بإنهاء حياة والدته أثناء نومهاخنقها وكتم أنفاسها وطعنها عدة طعنات، وبعدها استولى على حلق ذهبي كان يوجد في أذنها ومبلغ 200جنيه كانت تحتفظ بهم، وبعدها أبلغ الشرطة عن الحادث على أنه اكتشفه بالصدفة.

وعن طريق التحريات التي قامت بها رجال المباحث، توصلوا أن الابن هو مرتكب الجريمة، وبمواجهته بالحقيقة اعترف لرجال الشرطة، وبرر موقفه بأنه يمر بضائقة مالية وظروف معيشية صعبة وأوضح أيضاً انه كان يريد الاستيلاء على شقة والدته ولا يجد طريقة لميراثة الشقة إلا أن ينهي حياتها.

كشفت التحريات التي قام بها رجال المباحث عند تلقيهم البلاغ أن صاحب البلاغ يدعى” وائل..ف” مهنته عامل 39 سنةلديه سوابق وسبق اتهامه في قضايا مخدرات وهي 6 قضايا، وعند تعيين مباحث القسم للحادث عثروا على الجثة ملقاة بأرضية الغرفة بها طعنات بالبطن، وبالرقبة جرح ذبحي ، وتبين أن شباك الغرفة مكسور من الداخل، ومن خلال تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء”محمد منصور” مدير مباحث القاهرة، تبينت أن الابن يتعاطى ويدمن المخدرات وله سوابق، وتم عمل محضر وتمت إحالته للنيابة العامة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads