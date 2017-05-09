السعودية تقرر وقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين

شيماء مصطفى

في اطار توطين العمالة بالمملكة العربية السعودية بما يعرف ” بسعودة العمالة ” فقد قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ، إيقافها استقدام وظائف أطباء الأسنان رسميا ، لتشجيع وتمكين أطباء الأسنان السعوديين والسعوديات من إثبات تواجدهم وتحمل أعباء العمل داخل بلادهم وثقل خبراتهم بممارسة العمل بشكل ميداني وقررت الوزارة بشكل نهائي عدم التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريين ، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين والسعوديات .

كما أكدت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن القرار جاء بالتنسيق مع وزارةالصحةفي ورشة عمل أقيمت بينهما بهدف تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي .

ومن الجدير بالذكر أن السعودية شرعت في خطة توطين الوظائف في عدة قطاعات منها قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة العام الماضي وكذلك مكاتب تأجير السيارات وسعودة العمالة في “المولات” هذا العام وقصر الوظائف في تلك القطاعات على العمالة الوطنية فقط وذلك في خطة للقضاء على البطالة داخل المملكة والتي بلغت نسبتها 11% .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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