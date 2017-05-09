سر المتهم الكفيف في قضية اغتيال النائب العام؟

شيماء مصطفى

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها فيصل السيد، دفاع كمال خير، المتهم رقم 17 في قضية اغتيال النائب العام، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمناظرة موكله، إذ كشف أنه كفيف طبقا لشهادة صادرة من الإدارة الطبية، فيما أمرت المحكمة بخروج المتهم من القفص ومناظرته، وتبين للمحكمة أن المتهم كفيف.

تساؤلات أثيرت عن المتهم الكفيف في واحدة من أشهر القضايا في المحاكم حاليا، وعلمت صوت الأمة أن المتهم يدعى جمال خيري.

المتهم وحسبما حاول محاميه فيصل السيد إثبات أنه مصاب بالعمى الكلي «كفيف» يواجه عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل الدستور والقانون، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيازة اسلحة نارية ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة احراز ومفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها، إمداد جماعة أسست على خلاف القانون، وأثبت المحامي أن موكله كفيف وتقدم بشهادة طبية تثبت صحة كلامه، ولكن ممثل النيابة العامة أكد أن المتهم طلب كتب لقراءتها وأنه ليس كفيفا، ليرد الدفاع بوجود كتب للمكفوفين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية وليد رشاد وممدوح عبد الرشيد.

المصدر : صوت الأمة

شبكةعيونالإخبارية

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