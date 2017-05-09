صحيفة إماراتية: أسمن امرأة فى العالم تتحدث لأول مرة وهذا ما طلبته !!

شيماء مصطفى

تمكنت إيمان أحمد، المعروفة إعلاميا بأسمن امرأة فى العالم من النطق والإدلاء بتصريحات لأول مرة منذ بداية رحلتها العلاجية، فقد كانت لا تتمكن من نطق شىء سوى ماما وشيماء.

ووفقا لموقع 24 الإماراتى، فإن أول تصريح لإيمان كان "أتمنى رؤية والدتى"، مؤكدة أنها تشعر بشوق كبير لها فهى لم ترها منذ مدة، وتم التوصل من مصادر موثوقة بأن المدير العام لمجموعة "فى بى سى" الصحية المدير التنفيذى لمستشفى برجيل الدكتور شمشير فاياليل، سيعمل قريباً على جلب والدة إيمان من مصر إلى الإمارات لزيارة ابنتها، فى مفاجأة يجرى إعدادها لإسعاد إيمان وتحسين حالتها النفسية ضمن خطة العلاج.

ومن جانبها قالت شيماء شقيقة إيمان إن أختها تنتظر رؤية والدتها التى تجعلها تضحك ولم تراها منذ سفرها للهند منذ ثلاثة أشهر، وأن زيارتها لها ستحدث فرقاً إيجابياً فى مدى تقبلها للعلاج، خاصة أنها شديدة التعلق بوالدتها التى كانت تحيطها بالرعاية والاهتمام قبل أن تبدأ رحلتها العلاجية.

وقد خصصت المستشفى حراسة مشددة على غرفة إيمان بعد نقلها لغرفة جديدة بعيدا عن الإعلام، وذلك لاحترام خصوصيتها، حيث تؤكد أختها أن حالتها تحسنت بعد ذلك وأصبحت تكره التصوير وتصرخ فى وجه المصور، ويشرف على علاج إيمان 20 طبيباً مختصاً ويرعاها بشكل دائم نحو 5 ممرضين.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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