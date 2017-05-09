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امرأة ترتكب 5 جرائم خلال دقائق في نخلة جميرا

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امرأة ترتكب 5 جرائم خلال دقائق في نخلة جميرا امرأة ترتكب 5 جرائم خلال دقائق في نخلة جميرا

ارتكبت امرأة روسية تبلغ من العمر 47 عاماً 5 جرائم خلال دقائق على الطريق، شملت تعريض حياة الآخرين للخطر، بالانعطاف بصورة مفاجئة مرات عدة أمام مركبة تقودها امرأة أخرى، واعتدت على الأخيرة بعد إيقاف سيارتها فجأة أمامها، وأتت فعلاً مخلاً بالآداب، وانتحلت اسماً مختلفاً أمام رجال الشرطة وقدمت رخصة قيادة صديقتها.
 
ولم تحضر المتهمة أمام محكمة الجنايات في دبي التي باشرت النظر في الواقعة اليوم، فيما أفادت المجني عليها من الجنسية الأميركية أنها كانت تقود سيارتها على الطريق العام في جزيرة نخلة جميرا، وكانت المتهمة تقود سيارتها في المسار ذاته، وتتحول من مسرب لآخر بصورة تعرقل حركة السير وتسبب ارتباكاً لسائقي المركبات الأخرى، ما دفعها إلى تنبيه المتهمة باستخدم صوت التنبيه "الهرن"، فأفسحت الأخيرة لها الطريق، ثم لاحقتها وانعطفت فجأة أمامها، وضغطت على دواسة الفرامل مرات عدة بهدف تعطيل سيرها واستفزازها وتهديد حياتها، ثم توقفت بمركبتها تماما.
 
وتابعت المجني عليها أن المتهمة ترجلت من السيارة واقتربت منها ووجهت إليها إشارات غير أخلاقية وسبتها واعتدت عليها بالضرب، إلى أن حضرت امرأة أخرى كانت برفقة المتهمة واعتذرت منها عن تصرفات الأخيرة وأخبرتها بأن المتهمة مخمورة فأبلغت الشرطة عن الواقعة.
 

 المصدر : الإمارات اليوم 

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