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شقيقة فتاة الغربية المذبوحة تكشف مفاجأة جديدة عن اغتصاب أختها

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شقيقة فتاة الغربية المذبوحة تكشف مفاجأة جديدة عن اغتصاب أختها شقيقة فتاة الغربية المذبوحة تكشف مفاجأة جديدة عن اغتصاب أختها
 
نفت شقيقة طالبة الصف الثالث الإعدادي المقتولة في قرية شبشير، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اغتصاب شقيقتها، قبل قتلها كما أشيع في القرية، مؤكدة أن من مسئولة التغسيل أكدت أنها «بكر»، ولم يلمسها أحد، وأن قاتليها ذبحوها من رقبتها ومعصم يدها، وبها 3 جروح أخرى في بطنها.
 
وانهارت شقيقة القتيلة إلهام، خلال لقائها ببرنامج «صبايا الخير» تقديم الإعلامية، ريهام سعيد، المذاع على فضائية «النهار»، من البكاء بسبب شائعة اغتصاب شقيقتها، مشيرة إلى أن 3 أشخاص قتلوها، مشيرة إلى أنه أثناء معاينة النيابة جثة شقيقتها وجدوها ترفع 3 أصابع.
 
من جانبها أوضحت والدة القتيلة، أن الفتاة تم ذبحها في مكان مختلف عن المكان الذي عثرت عليه فيه، مشيرة إلى أن أحد الكاميرات المعلقة أمام أحد المحال، التقطت سائق التوك توك، الذي ألقاها، وهو من ألقت الشرطة القبض عليه.
 
 
المصدر : فيتو
 
 

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