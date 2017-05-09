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بالصور.. تغير ملامح حسن الرداد في أول ظهور له بعد خبر مرض زوجته إيمي

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بالصور.. تغير ملامح حسن الرداد في أول ظهور له بعد خبر مرض زوجته إيمي بالصور.. تغير ملامح حسن الرداد في أول ظهور له بعد خبر مرض زوجته إيمي

ظهرت علامات الحزن والتأثر على الفنان حسن الرداد في أول ظهور له عقب انتشار خبر مرض زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء في وفاة الفنان مظهر أبو النجا مؤخرا، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
 
"حسن" بدت عليه علامات التأثر بالأخبار الكثيرة التي ترددت مؤخرًا عن مرض "إيمي"، ورغم عدم انشغاله بتصوير أية أعمال فنية في الوقت الحالي، ظهر بـ "لوك" جديد، بشعر وذقن طويلين، ربما تأثرًا بما ثار من أقاويل كثيرة حول مرض زوجته.
 
وكانت الفنانة دلال عبد العزيز والدة "إيمي" كشفت في اتصال هاتفي لبرنامج "ET بالعربي" الذي يعرض على قناة "mbc 4"، أن ابنتها كانت تعاني من القولون وآلام في الجهاز الهضمي، وأنها حاليًا بصحة جيدة وفي تحسن دائم.
بالصور.. تغير ملامح حسن الرداد في أول ظهور له بعد خبر مرض زوجته إيمي
بالصور.. تغير ملامح حسن الرداد في أول ظهور له بعد خبر مرض زوجته إيمي
بالصور.. تغير ملامح حسن الرداد في أول ظهور له بعد خبر مرض زوجته إيمي
 
المصدر : فيتو

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