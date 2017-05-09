قرار صادم لوزارة العمل السعودية.. إيقاف استقدام هذه الوظائف رسمياً

شيماء مصطفى

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية إيقافها استقدام وظائف أطباء الأسنان رسميا، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات، وفق خطة الدولة لـ"سعودة" المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمى عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر":" بالتنسيق مع وزارة الصحة، "العمل والتنمية الاجتماعية" توقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات".

ذكر أن الوزارة تعمل على "سعودة" عدة قطاعات فى خطة لاحتواء الأعداد الكبيرة للخريجين من السعوديين ذكورا وإناثا، كما تسعى لخفض أعداد العاطلين عن العمل فى المملكة والذين تتجاوز نسبتهم 11%.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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