في أغرب قضية خلع أثارت الرأي العام.. “ندى” زوجي يريديني أن أدفع ثمن غلطته مع جارتي وأن أسلم نفسي لزوجها

شيماء مصطفى

لا يدخل الجنة ديوث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والديوث هو الذي يرضى الخبث على أهله، وشهدت محكمة الأسرة بزنانيري اليوم قضية خلع هي الأولى من نوعها، وحملت القضية رقم 4689 لسنة 2016.

حيث قالت الزوجة “ندى ت” 30 سنه والتي رفعت قضية خلع ضد زوجها “أحمد ر، 37 سنة، أن السبب في رفع القضية ضده هو أنه “خاين” مضيفة “عايزني أدفع تمن غلطته مع جارتي وأسلم نفسي لجوزها’، وأضافت الزوجة أنها اكتشفت خيانة زوجها مع زوجة أحد الجيران بالصدفة والتي كانت تربطهما علاقة صداقة، وذلك بعدما رأته بعينها وهو خارج من شقتها وزوجها لم يكن موجوداً في ذلك الوقت، وواجهته بذلك فاعترف لها بخيانته مع زوجة الجيران.

وقررت الزوجة أنت تحكي لزوج جارتها أن زوجته تخونه مع زوجها، وحكت له بالفعل ما حدث وحدث بينهما جلسة رباعية، أشبه بالجلسة العرفية، وقالت الزوجة صاحبة قضية الخلع أنها كانت توقع من زوج الجيران أن يطلقها أو حتى يقتلها، وأضافت أنه أثناء الجلسة فوجئت برده، حيث قال لزوجي “كما تدين تدان وأنا عايز مراتك يا أحمد” وأراد مني أن أسدد ثمن خيانة زوجته مع زوجي، وتضيف الزوجة طلبت من زوجي الطلاق فرفض وهددني بنشر صور لي في أوضاع مخلة أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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