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ننشر نص أول تصريح صحفي “لأسمن امرأة في العالم” عقب تماثلها للشفاء بمستشفي أبو ظبي وأخر تطورات وضعها الصحي

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ننشر نص أول تصريح صحفي “لأسمن امرأة في العالم” عقب تماثلها للشفاء بمستشفي أبو ظبي وأخر تطورات وضعها الصحي ننشر نص أول تصريح صحفي “لأسمن امرأة في العالم” عقب تماثلها للشفاء بمستشفي أبو ظبي وأخر تطورات وضعها الصحي

تمكنت إيمان عبد العاطي، والتي عرفت باسم أسمن امرأة في العالم، من الإدلاء بأول تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، من داخل مستشفي أبو ظبي بالإمارات، حيث أعربت إيمان عن مدي شوقها لرؤية والدتها، مشيره إلى أنها لم تراها منذ بداية رحلة العلاج، وطالبت عدم تصويرها .

وعلق مدير التنفيذى لمستشفى برجيل الدكتور شمشير فاياليل، أنه يسعى في الوقت الحالي إلى تنفيذ أمنية إيمان، والتي سوف تساعد على رفع روحها المعنوية وتقوية استجابتها للعلاج، مشيرا إلى أنها من المقرر أن تستغرق رحلتها في الإمارات عام كامل.

وفي سياق متصل، أكد موقع 24 الإماراتي، أن إيمان تتلقي عناية واهتمام بالغ، مؤكدا أن فريقها الطبي يتكون من 20 طبيب على اختلاف التخصصات، ومن جانبها طالبت شيماء شقيقتها بعدم تعرض شيماء للكاميرات وللتصوير نظرا أن هذا الأمر أثر مؤخرا على حالتها الصحية والنفسية، مشيره إلى أنه يجب على المصورين احترام حقها كمريضة

 

المصدر : مصرفايف

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