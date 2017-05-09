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جريمة مروعة.. بعد قتله يلقي بجثته إلى الخنازير «والقاتل مفاجأة»

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جريمة مروعة.. بعد قتله يلقي بجثته إلى الخنازير «والقاتل مفاجأة» جريمة مروعة.. بعد قتله يلقي بجثته إلى الخنازير «والقاتل مفاجأة»

حكمت محكمة بولاية كانساس الأمريكية،  بحبس أب أمريكي مدى الحياة، في القضية التي هزت المجتمع الأمريكي، وأثارت أهتمام الرأي العام، بعد أن تجرد المواطن الأمريكي  مايكل جونز من مشاعر الإنسانية، بقتل أبنه والقاء جثته كطعام إلى الخنازير،  بعد تعرض الطفل لأشد أنواع التعذيب من أبيه.

وترجع وقائع الجريمة، إلى صيف عام 2015،  بعد أن قام مايكل جونز بأرتكاب جريمة من الدرجة الأولى، بالإشتراك مع زوجته، التي تدعى هيذر، والتي تم الحكم عليها بالمؤبد ايضاً، بتعذيب الأبن لمدة أشهر طويلة، وتركه لأيام بدون مأكل أو مشرب، قبل أن يموت من شدة التعذيب والجوع.

وأعترف المتهمان بأرتكاب الجريمة، وكيف قام الأب بعد موت الطفل بأطعام أبنه للخنازير، قبل أن تعثر الشرطة على  العظام في حظيرة الخنازير.

وموقع فايف يعتذر عن نشر بعض الصور لقسوتها،  والتي تمثل انتهاكها لحقوق الإنسان.

الأب - جريمة قتل بشعة
الأب – جريمة قتل بشعة

 

المصدر : مصرفايف

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