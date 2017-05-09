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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 في بنك مصر الحكومي

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 في بنك مصر الحكومي أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 في بنك مصر الحكومي

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٨١٤ ٥٩.٣٠٦٣ 05/09 1:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٤ 05/09 1:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 05/09 1:00 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 05/09 1:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٩ 05/09 1:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٥٨ ٤.٨١٠٥ 05/09 1:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 05/09 1:00 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٢٣٦٣ ٢٣.٤٣٥٢ 05/09 1:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦٣٧٥ ٢.٦٧٤٢ 05/09 1:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٤٩ ٢.١٠٦٢ 05/09 1:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٣٠٢ ٢.٠٥٦٧ 05/09 1:00 ص
يورو ١٩.٦٢٢٩ ١٩.٨٨٤٨ 05/09 1:00 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٤٣٨ ١٨.٢٨٠٤ 05/09 1:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/09 1:00 ص
ين ياباني ١٥.٨٧٠٩ ١٦.٠٥٠٧ 05/09 1:00 ص
دولار استرالي ١٣.٢٥٩٧ ١٣.٣٩٣٦ 05/09 1:00 ص
دولار كندي ١٣.٠٩٦٥ ١٣.٢٢٢٦ 05/09 1:00 ص

 

المصدر : مصر 365 

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