انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

السعر العالمي : 1,230.68 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 703 إلى 705 عيار 22 644 إلى 646 عيار 21 615 إلى 617 عيار 18 527 إلى 529 عيار 14 410 إلى 411 عيار 12 351 إلى 353 الاونصة 21,859 إلى 21,930 الجنيه الذهب 4,920 إلى 4,936 الكيلو 702,857 إلى 705,143

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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