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انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 بالصاغة في مصر انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 بالصاغة في مصر

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء  :

السعر العالمي : 1,230.68 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 703 إلى 705
عيار 22 644 إلى 646
عيار 21 615 إلى 617
عيار 18 527 إلى 529
عيار 14 410 إلى 411
عيار 12 351 إلى 353
الاونصة 21,859 إلى 21,930
الجنيه الذهب 4,920 إلى 4,936
الكيلو 702,857 إلى 705,143

 

 

المصدر : مصر 365

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