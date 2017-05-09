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الأرصاد تُحذر من تعرض المحافظات لموجة شديدة الحرارة وتنصح المواطنين بضرورة التوجه الفوري للطبيب في هذه الحالة

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الأرصاد تُحذر من تعرض المحافظات لموجة شديدة الحرارة وتنصح المواطنين بضرورة التوجه الفوري للطبيب في هذه الحالة الأرصاد تُحذر من تعرض المحافظات لموجة شديدة الحرارة وتنصح المواطنين بضرورة التوجه الفوري للطبيب في هذه الحالة

علن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارا، ولطيف ليلا على كافة الأنحاء، وتُسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 39 درجة، كما تسجل على الوادي الجديد والأقصر وقنا 40 درجة، بينما تتجاوز الـ 40 درجة على أسوان.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب، كما تقل الرؤية على الطرق في الساعات الأولى من الصباح الباكر، خلال فترة الموجة الحارة على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة.

ومن جانبه فقد حذر رئيس الهيئة القومية للأرصاد الجوية، الدكتور “أحمد عبد العال” من خلال تصريحات صحفية، من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، ناصحا بضرورة وجود غطاء للرأس إذا كان هناك اضطرارا للعمل أو التحرك فترة كبيرة تحت أشعة الشمس، مع ضرورة تناول السوائل بكثرة، والتوجه للطبيب بشكل فوري إذا حدث ارتفاع في درجة حرارة الجسم ولو بدرجة واحدة.

 

 

 

المصدر : فايف

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