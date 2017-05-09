بعد ظهور الإيدز في الاسكندرية وتأكيد طبيب أنه قد ينتشر بشكل كبير ظهور المرض اللعين في محافظة أخرى وطبيبة تروي القصة

سمر العشري

منذ أيام قليلة كتب طبيب يعيش في محافظة الاسكندرية يسمى حاتم البنا تدوينة على حسابه على فيسبوك، أكد أن هناك فتاة شارع مريضة بالإيدز، وقد مارست الجنس مع كثير من شباب الشوارع في المحافظة، ومع راغبي المتعة الحرام، وأنه أكد أنه أبلغ المسئولين في المحافظة، وكذلك في وزارة الصحة إلا أنهم لم يفعلوا شىء ولم يجيبوه بأي عمل يقلل من تلك الكارثة الكبيرة.

فوجىء المصريون اليوم بحالة أخرى في محافظة كفر الشيخ لفتاة أيضاً تعيش في الشارع على حد ذكر طبيبة العيون بالمحافظة، الدكتورة نسرين إبراهيم الظن، والتي اكتشفت إصابة الفتاة بالصدفة أثناء معالجتها لخراج ظهر في عينها ، وبعد أن طلبت منها تحاليل كاملة لها بكت الفتاة، وقالت للطبيبة أنها لا تملك أي أموال لعمل تلك التحاليل.

إلا أن الدكتورة نسرين أكدت أنها ذهبت ثم أتت مرة أخرى بتحاليل كاملة أجرتها في مستشفى خاص، وقد فوجئت الطبية من التحاليل أنها مصابة بالإيدز، وعندما أخبرت الفتاة بذلك بكت الفتاة بشدة، وحكت للطبيبة قصتها وأنها هربت من والديها منذ فترة وتعيش في الشارع تقريباً.

وأنها تمارس الجنس مع شباب وأولاد يعيشون أيضاً في الشارع، وكذلك راغبي المتعة، ثم أشارت الطبيبة إلى هروب الفتاة من المستشفى التي كانت تتردد فيها على الطبيبة، وأنها لا تعرف لها طريق وأعلنت الطبيبة تلك المعلومات للمسئولين لتخوفها من إنتشار المرض في المحافظة .

المصدر : مصر فايف