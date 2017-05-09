أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بعد ظهور الإيدز في الاسكندرية وتأكيد طبيب أنه قد ينتشر بشكل كبير ظهور المرض اللعين في محافظة أخرى وطبيبة تروي القصة

Google+ Print
بعد ظهور الإيدز في الاسكندرية وتأكيد طبيب أنه قد ينتشر بشكل كبير ظهور المرض اللعين في محافظة أخرى وطبيبة تروي القصة بعد ظهور الإيدز في الاسكندرية وتأكيد طبيب أنه قد ينتشر بشكل كبير ظهور المرض اللعين في محافظة أخرى وطبيبة تروي القصة

منذ أيام قليلة كتب طبيب يعيش في محافظة الاسكندرية يسمى حاتم البنا تدوينة على حسابه على فيسبوك، أكد أن هناك فتاة شارع مريضة بالإيدز، وقد مارست الجنس مع كثير من شباب الشوارع في المحافظة، ومع راغبي المتعة الحرام، وأنه أكد أنه أبلغ المسئولين في المحافظة، وكذلك في وزارة الصحة إلا أنهم لم يفعلوا شىء ولم يجيبوه بأي عمل يقلل من تلك الكارثة الكبيرة.

فوجىء المصريون اليوم بحالة أخرى في محافظة كفر الشيخ لفتاة أيضاً تعيش في الشارع على حد ذكر طبيبة العيون بالمحافظة، الدكتورة نسرين إبراهيم الظن، والتي اكتشفت إصابة الفتاة بالصدفة أثناء معالجتها لخراج ظهر في عينها ، وبعد أن طلبت منها تحاليل كاملة لها بكت الفتاة، وقالت للطبيبة أنها لا تملك أي أموال لعمل تلك التحاليل.

إلا أن الدكتورة نسرين أكدت أنها ذهبت ثم أتت مرة أخرى بتحاليل كاملة أجرتها في مستشفى خاص، وقد فوجئت الطبية من التحاليل أنها مصابة بالإيدز، وعندما أخبرت الفتاة بذلك بكت الفتاة بشدة، وحكت للطبيبة قصتها وأنها هربت من والديها منذ فترة وتعيش في الشارع تقريباً.

وأنها تمارس الجنس مع شباب وأولاد يعيشون أيضاً في الشارع، وكذلك راغبي المتعة، ثم أشارت الطبيبة إلى هروب الفتاة من المستشفى التي كانت تتردد فيها على الطبيبة، وأنها لا تعرف لها طريق وأعلنت الطبيبة تلك المعلومات للمسئولين لتخوفها من إنتشار المرض في المحافظة .

 

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية