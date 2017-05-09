مكافآت كبيرة غير متوقعة لمن يجد العمدة " ناهد " المتغيبة في ظروف غامضة

سمر العشري

أعلنت أسرة “ناهد لاشين ” السيدة المصرية المقيمة بقرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، والمرشحة لمنصب العمودية عن دائرة قربتها، والمتغيبة عن أهلها في ظروف غامضة عن مكافآت قيمة ورائعة لمن يجدها.

وأعلنت أسرة لاشين أن المكافآت عبارة عن رحلة عمرة مجانية وعقد عمل بدولة الأمارات وذلك لمن يدلي عن أي يجدها أو يدلي بأي معلومة تساعدهم في العثور عليها، ووضعت الأسرة أرقام تليفونات للإبلاغ عن ذلك وهي، 01288928880، و 01283221082، و01005523506، و 01010172170 “.

والجدير بالذكر أن أسرة ناهد لاشين المرشحة علي منصب العمودية قد قامت بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر ويحمل رقم 2541 بغيابها عن منزلها منذ شهرين، وقد تسبب تسبب غياب العمدة ناهد في حالة من الجدل بين أهالي القرية.

المصدر : مصر فايف