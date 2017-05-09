أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

رفع حالة الاستنفار الأمني في مطار القاهرة خلال الثلاثة أيام القادمة

Google+ Print
رفع حالة الاستنفار الأمني في مطار القاهرة خلال الثلاثة أيام القادمة رفع حالة الاستنفار الأمني في مطار القاهرة خلال الثلاثة أيام القادمة

قالت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي معلنه على أنه سوف يتم رفع حالة الاستنفار القصوى في المطار ، وذلك لاستقبال وسفر عدد من الشخصيات الهامة خلال الثلاثة أيام القادمة.

أسباب الاستنفار الأمني  في مطار القاهرة

حيث أشار المصدر أنه من أهم الشخصيات التي سوف تصل لمطار القاهرة  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، حيث أنه من المقرر عودة ” ” للديار المصرية غداً قادماً من دولة البحرين في نهاية جولته الخليجية.

حيث أكد انه سوف يصل غداً حاكم الشارقة ” سلطان بن محمد ألقاسمي” عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات في زيارة قصيرة لمصر، حيث يسافر غداً رئيس مجلس الوزراء متجهاً إلى لندن للمشاركة في  فعاليات المؤتمر الدولي بدعم دولة الصومال.

كما يسافر يوم الخميس القادم رئيس مجلس النواب الدكتور ” على عبد العال” متجهاً إلى روما للمشاركة في علاقات تعاونية برلمانية بين وبعض دول العالم.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني