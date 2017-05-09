رفع حالة الاستنفار الأمني في مطار القاهرة خلال الثلاثة أيام القادمة

سمر العشري

قالت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي معلنه على أنه سوف يتم رفع حالة الاستنفار القصوى في المطار ، وذلك لاستقبال وسفر عدد من الشخصيات الهامة خلال الثلاثة أيام القادمة.

أسباب الاستنفار الأمني في مطار القاهرة

حيث أشار المصدر أنه من أهم الشخصيات التي سوف تصل لمطار القاهرة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، حيث أنه من المقرر عودة ” السيسي” للديار المصرية غداً قادماً من دولة البحرين في نهاية جولته الخليجية.

حيث أكد انه سوف يصل غداً حاكم الشارقة ” سلطان بن محمد ألقاسمي” عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات في زيارة قصيرة لمصر، حيث يسافر غداً رئيس مجلس الوزراء متجهاً إلى لندن للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي بدعم دولة الصومال.

كما يسافر يوم الخميس القادم رئيس مجلس النواب الدكتور ” على عبد العال” متجهاً إلى روما للمشاركة في علاقات تعاونية برلمانية بين مصر وبعض دول العالم.

المصدر : مصر فايف