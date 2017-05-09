بالفيديو || احتجاز شاب مصري في الأردن وتهديده بالقتل

سمر العشري

روت صباح نصار، والدة الشاب المصري المحتجز في الأردن، تفاصيل احتجاز ابنها على يد رجل أعمال أردني، أن أحد رجال الأعمال الأردنيين أخذ منه وثائق سفره ورفض منحه مستحقاته المالية.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»، إن رجل الأعمال الأردني قال لأبنها: «ملكش فلوس عندي، وعندما احتد عليه في الكلام، أخذ جواز سفره، وصفعه على وجهه بالقلم وأخرج سلاحه وحاول قتله لكن ابني هرب».

وتابعت: «ابني يعيش في الشارع خوفا من بطش رجل الأعمال الأردني، وتوجه للسفارة المصرية هناك لكنها رفضت مساعدته»، مناشدة وزارة الخارجية سرعة التدخل لدى السلطات الأردنية وإعادة ابنها لمصر.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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