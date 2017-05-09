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بالفيديو || أهالي قرية «شبشير الحصة» يكشفون عن مفاجآت هامة في قضية الطالبة المذبوحة .. وأول طلب لوالدها

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بالفيديو || أهالي قرية «شبشير الحصة» يكشفون عن مفاجآت هامة في قضية الطالبة المذبوحة .. وأول طلب لوالدها بالفيديو || أهالي قرية «شبشير الحصة» يكشفون عن مفاجآت هامة في قضية الطالبة المذبوحة .. وأول طلب لوالدها

أثار حادث مقتل طالبة الإعدادية ” إلهام” حالة من الخوف والجدل في الشارع المصري، بعدما وجدها الأهالي مذبوحة داخل الأراضي الزراعية، وحتى الآن لم يتم معرفة مدى تعرض الطالبة ذات الـ” 15″ عاماً للاغتصاب من عدمه.

حيث عرض الإعلامي ” وائل الإبراشي” من خلال برنامجه “العاشرة مساءً” والمذاع على قناة ” دريم” الفضائية المصرية، تقريراً مصوراً عن تلك الحالة من قرية ” شبشير الحصة”، حيث أكد الأهالي أن هذا الطريق مملوء بسائقي التكاتك الذين يتحرشون بفتيات ونساء القرية.

و أشار أحد الأهالي من خلال التقرير المصور الذي تم عرضه  قائلاً : ” إن الطبيب الشرعي أكد أن الفتاة (سليمة)، ولم تمارس الجنس برضاها أو رغمًا عنها، خلافًا لما ورد قبل ذلك” على حد قوله.

 ومن جانبه طالب والد الطالبة الضحية ان ابنته لم يتم التعدي عليها، وأنها سليمة وطالب بضرورة إعدام القاتل مهما كان.
 
 
 
 
 
المصدر : فايف

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