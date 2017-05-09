سيدة تقتل زوجها وتفلت من الاعدام بعدما تأكدت شكوكها بوجود علاقة تجمعه بامرأة أخرى

سمر العشري

ناقلت وسائل الإعلام العربية ما حدث من زوجة خليجية بحق زوجها حيث قتلته بالسكين بعدما تأكدت شكوكها بوجود علاقة تجمعه بامرأة أخرى تشاركها فيه.

بدأت الحكاية عندما ساورت سيدة اماراتية شابة تدعى خلود الشكوك حول سلوك زوجها وبعض الأمور التي أوحت لها بأن هناك امرأة أخرى تشاركها فيه، ما دفعها الى تفتيش هاتفه النقال أثناء نومه لتكتشف وجود مراسلات من امرأة أخرى عبر تطبيق واتس آب، بعد تأكد شكوكها واجهته بما رأت فصارحها بأنه قد تزوج من امرأة اخرى وكان يخفي هذا الأمر عنها وان هذه الرسائل التي رأتها هي من زوجته الأخرى، فاستلت السكين وقتلته على الفور.

ونالت المتهمة حكم بالسجن عامين فقط من محكمة جنايات ابو ظبي وذلك بعد تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص والاكتفاء بدفع دية قدرها 200 الف درهم لورثة القتيل، وكان دفاع المتهمة قد طالب بتغيير القيد والوصف الواردان في أمر الإحالة من قتل عمد الى قتل خطأ حيث تنتفي صفة التعمد عن موكلتها.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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