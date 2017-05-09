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سر الهلال الأبيض في الأظافر وعلاقته بصحة الإنسان

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سر الهلال الأبيض في الأظافر وعلاقته بصحة الإنسان سر الهلال الأبيض في الأظافر وعلاقته بصحة الإنسان

البعض ينظر إلى يده فيرى بقعة بيضاء بالأظافر  على شكل هلال، ولكن معظمنا لا يعرف سبب وجودها وسر ظهور هذا الهلال وارتباطه بصحة الإنسان، وماذا تشير تلك البقعة ودلالتها القوية على الصحة.

حيث تسمى هذه البقعة ” هليل الظفر” أو Fingernail Lunula”، حيث أكد موقع ” “med scape” أنه في الغالب يظهر هذا الهلال على إصبع الإبهام، واشار العلماء أنها كلما وضحت صورة الهلال كلما كانت صحة الإنسان جيدة.

وأكد العلماء على أن هذه البقعة الموجودة بالهلال عندما تتخذ شكل أبيض ناصح البياض بشكل واضح، لإن ذلك يدل على أن صاحب هذه اليد يتمتع بصحة جيدة، بالإضافة إلى أن نشاطه يكون دائم، بينما إذا ظهرت على هذه البقعة البيضاء فإنها تعني أن المناعة والنشاط جيد لهذه الشخصية.

أما إذا حدث العكس ولم تظهر تلك البقعة البيضاء على الأظافر ، أو أن تظهر بصورة خافتة وضئيلة، فهذا يعني أن صحة الشخص غير جيدة، وان المناعة ضعيفة، حيث يشعر الشخص بالإرهاق والتوتر ونقص في الطاقة ويجب على من يجد تلك العلامات التوجه وعمل التحاليل اللازمة من أجل التأكد وعلاج الأمراض التي يعاني منها.

 

المصدر : مصرفايف

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