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عاجل.. القوات الجوية تحبط محاولة إختراق الحدود الغربية من قبل بعض العناصر وتدمر 15 سيارة محملة بالاسلحة تدميراً كاملاً

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عاجل.. القوات الجوية تحبط محاولة إختراق الحدود الغربية من قبل بعض العناصر وتدمر 15 سيارة محملة بالاسلحة تدميراً كاملاً عاجل.. القوات الجوية تحبط محاولة إختراق الحدود الغربية من قبل بعض العناصر وتدمر 15 سيارة محملة بالاسلحة تدميراً كاملاً

نجحت القوات الجوية  وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة وبناء على المعلومات الاستخبارتية والتي أفادت استعداد تجمع كبير من السيارات المحملة بالاسلحة للتسلسل إلى عبر الحدود الغربية.

حيث قامت تشكيلات من السلاح الجوي المصري بالقيام أولاً باستطلاع المنطقة الحدودية الغربية وتم إكتشاف وتتبع تلك الأهداف المعادية ثم التعامل معها فور قيام بإختراق خط الحدود الدولية الغربية لمصر.

وقد أسفرت تلك العملية والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين عن رصد واستهداف نحو 15 سيارة دفغ رباعي محملة بكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمواد المهربة حيث تم تدمير كافة العربات وبشكل كامل.

كما قامت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود باستطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لضبط وملاحقة العناصر الاجرامية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

من الجدير بالذكر أنه ومنذ خلع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن حكم ليبيا أصبحت ليبيا مرتعاً لعدد كبير من المنظمات والتي تحاول الوصول إلى الداخل المصري للقيام بأية عمليات إرهابية أو نقل أسلحة للمجموعات الارهابية في شبه جزيرة سيناء، إلا أن القوات المسلحة المصرية على يقظة كاملة بما يديبر لمصر في الخفاء من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في مصر.

 

المصدر : مصرفايف

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