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تراجع اسعار السمك في الأسواق البلطي يسجل 19 جنية للكيلو

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تراجع اسعار السمك في الأسواق البلطي يسجل 19 جنية للكيلو تراجع اسعار السمك في الأسواق البلطي يسجل 19 جنية للكيلو

بعد فترة طويلة من ارتفاع السمك الغير مسبوق تراجعت الأسعار لتسجل 19 جنيه لسعر كيلو البلطي وأفضل الأنواع بحد أقصي 24 جنيه، وذلك بعد أن كان سعره من 30 إلى 35 جنيه، ويعود سبب انخفاض الأسعار إلى القرار الصادر بفرض رسوم على الصادرات، وأيضا بعد حالة الركود الكبيرة التي حدثت في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار الفترة الماضية.

اسعار الأسماك بعد تراجع الأسعار

  • سجل سعر أسماك البوري وفقا لتصريحات أحمد السيد عضو الغرفة التجارية، ما بين 40 جنيه إلي 45 جنيه، بعد أن كان 57 جنيه.
  • البلطي أفضل الأنواع سجل 24 جنيه، ويوجد فئات 20 جنيه و 19 جنيه، وسعر سمك الماكريل 23 جنيه والمكرونة البلدي 28 جنيه، والسردين المستورد 30 جنيه، وسجل سعر سمك المرجان 30 جنيه، و الفيليه 55جنيه.

 

 

ويعود السبب في انخفاض الأسعار بسبب ركود حالة السوق، وقلت الطلب على السلع بشكل كبير بسبب الغلاء الكبير وعزف المستهلكين عن الشراء، وفي الحقيقة يجب أن يتم تحديث المنظومة الخاصة بصيد السمك في ووضع خطط تساعد على زيادة الإنتاج بدلا من فرض رسوم باهظة على الصادرات أو وقفها، وأهم الأسماك التي تصدرها مصر للدول العربية، هي البوري والبلطي وسمك الوقار، والفسيخ والسردين وسمك تونه.

 

 

المصدر :  مصرفايف

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