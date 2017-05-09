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عاجل: جريمة قتل بشعة هزت القليوبية.. مقتل سيدة وطفليها وحرق جثثهم والداخلية تكشف سبباً صادماً أدى لارتكاب الواقعة

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عاجل: جريمة قتل بشعة هزت القليوبية.. مقتل سيدة وطفليها وحرق جثثهم والداخلية تكشف سبباً صادماً أدى لارتكاب الواقعة عاجل: جريمة قتل بشعة هزت القليوبية.. مقتل سيدة وطفليها وحرق جثثهم والداخلية تكشف سبباً صادماً أدى لارتكاب الواقعة

كثرت الجرائم بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، والأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية من الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك نظراً لما تمثله الجريمة من خطورة على الأمن القومي للبلاد.

وفي حادثة جديدة هزت القليوبية، قام عشيق بقتل سيدة كان على علاقة بها، ولما صرخ أولادها قام بقتلهم هم الآخرين، ولإخفاء معالم الجريمة، قام بسكب بنزين في الشقة التي تسكنها السيدة هي وأبنائها، ثم أشعل فيها النيران.

ووبحسب التحريات الأولية للحادثة البشعة، تبين وفاة كل من وفاة :
مريم ف.”، 27 عاما، وبها آثار جروح قطعية بالبطن.
ونجليها كل من م. ش.، 10 أعوام.
ك. ش.، 4 أعوام.
وأشارت الدااخلية إلى أن نجل عم زوج المجني عليها ج. ر، 31 عاما، يعمل فني مواتير وراء ارتكاب الواقعة،وتبين أنه كان على علاقة غير شرعية مع مع مريم والدة الطفلين.

حيث أن المجني عليها قررت أن تنهي العلاقة بينهما، وارتبطت بشخص آخر عاطفياً، يدعى “م. ا.”، 44 عام، يعمل مقاول، ولكن عشيقها الأول لما علم بعلاقتها بشخص آخر، قرر الانتقام منها، فتسلق المواسير كي يدخل إلى شقتها، وذلك ظناً منه أن عشيقها الثاني معه، ولما تفاجأت به أمامها صرخ الأولاد فقام بقتلهم جميعاً ثم أحرق الشقة بجثثهم لإخفاء معالم الجريمة، وتم القبض عليه واعترف بجريمته كاملة.

 

المصدر : مصرفايف

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