مدينة إيطالية تطلب مهاجرين: تمنح مكافأة مالية لمن يذهب للعيش فيها

شيماء مصطفى

أطلقت مدينة بورميدا الإيطالية مبادرة لافتة للنظر، تقضي بمنح من يأتي للعيش بها مبلغًا وقدره 2000 يورو، وذلك بهدف استقطاب السكان، ورفع الكثافة السكانية التي انخفضت لدرجة غير مسبوقة، حتى أن القائمين عليها خشوا أن تتحول إلى مدينة مهجورة.

ونقل موقع sputniknews عن صحيفة ilsecoloxix الإيطالية، مبادرة المدينة، مشيرة إلى أن مسؤولي مدينة بورميدا لجأوا إلى ذلك الحل بعد أن وصل عدد سكانها إلى 390 نسمة منذ ثلاث سنوات ولم يزداد سوى بأربعة أفراد ليصبح 394 طوال هذه الفترة وحتى الآن.

وتقع المدينة في إقليم ليغوريا شمال غربي إيطاليا، وتعتبر مدينة جبلية إذ انها تقع على ارتفاع 420 مترا فوق سطح البحر، ورأى دانييلي غاليانو، عمدة المدينة منح هذا المبلغ لمن يأتي للعيش للمدينة، بعد أن تناقصت أعدادا ساكنيها بسبب الهجرة للعمل في مناطق أخرى.

وأكدت بلدية المدينة أنها ستمنع مبلغ الـ 2000 يورو لكل من ينقل إقامته إلى هذه المدينة الجبلية، أو حتى يقوم بتوقيع عقد إيجار استئجاره لأي وحدة سكنية فيها.

يشار إلى أن عديد من المدن والبلديات الإيطالية أطلقت مبادرات مشابهة خوفًا من تناقص اعداد السكان بها، وعدم مساواة نسبة الوفيات للمواليد، ما ينذر بهجرة تامة لهذه المدن إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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